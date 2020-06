Homem chega em casa bêbado, ameaça esposa e agride enteado

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) vai investigar um caso de violência doméstica, lesão corporal e ameaça contra uma mulher de 26 anos e os filhos dela, de 14 e 10 anos.

O crime aconteceu nesta quarta-feira, no bairro Solidariedade, em Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima tem uma relação estável com o suspeito, que tem 32 anos. Ontem, ele saiu para trabalhar e voltou bêbado.

Ele começou a discutir com o filho da mulher porque o adolescente tinha lavado a louça, mas não as panelas do jantar.

O motorista agrediu o menor com vários socos na cabeça e empurrou a filha da mulher, de apenas 10 anos, quebrando o óculos da menina.

O homem ainda pegou uma faca e ameaçou a mulher, afirmando que iria matar o filho dela.

Após a confusão, a mulher foi até a delegacia e pediu uma medida protetiva. O homem saiu com o carro da família e não foi localizado. O caso está sendo investigado.

SBT Interior