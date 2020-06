Homem choca ao caminhar tranquilamente com faca cravada na cabeça

Um homem de 36 anos, que não teve o nome revelado, chocou populares e até mesmo a polícia, ao andar tranquilamente com uma faca gravada em sua cabeça.

O flagrante extremamente bizarro foi registrado no Harlem, em Nova York, e viralizou nas redes.

Segundo o jornal New York Post, testemunhas disseram que o morador havia sido apunhalado pela companheira durante uma briga doméstica.

No entanto, a polícia conta que ele foi ferido durante uma briga com outro homem, na qual uma mulher também recebeu um corte de faca na bochecha. Nessa versão, o suposto agressor fugiu do local.

De acordo com o jornal, nenhuma prisão ou acusação foi registrada até o momento.

Policiais que atenderam a ocorrência reportaram que o homem escapou de danos mais graves porque a lâmina não chegou a penetrar no crânio.

Ele foi encaminhado a um hospital da região em condição estável.

