HOMEM COLOCA FOGO NA CASA DE EX MULHER EM FERNANDÓPOLIS 🚨🚨🚨🚨

Uma mulher, conhecido por Carina Santos, denunciou o próprio ex-marido nas redes sociais depois de ter a casa incendiada por ele. O fato aconteceu neste domingo, dia 22, no bairro CDH em Fernandópolis.

Segundo relato de populares, a casa ficou totalmente destruída e Carina morava com os três filhos, incluindo uma criança de apenas três meses. Nas redes sociais, há diversos pedidos de ajuda, já que a jovem acabou perdendo tudo, ficando apenas com a roupa do corpo.

“A minha amiga Carina Santos, teve a casa incendiada pelo ex-marido. Graças a Deus ela e os três filhos dela estão bem. Mais ela precisa de arrecadação pois perdeu tudo. Vou deixar Aki algumas coisas q ela precisa. Para a filha mais velha, ela tem seis anos, sapato tamanho 28, ela é magrinha. O menino tem cinco anos, sapato 27, ele tbm é magrinho. O mais novo dela tem 3 meses, preciso de fralda M, e ele precisa do leite. Ele toma o leite nestogeno

Eu agradeço todos que podem ajudar de alguma forma

Meu whats (017)99755-2154 (sic)”.

Não há informações se o acusado foi preso pela Polícia Militar.

Tvc

