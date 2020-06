Caso ocorreu em propriedade rural

Nesta segunda-feira (08) por volta das 13h:00, um homem de 68 anos se suicidou em propriedade rural de Palmeira d’Oeste.



De acordo com informações de familiares, o homem apresentava quadro de depressão. Ele amarrou uma corda no rancho do sítio, subiu em um tratou e acabou se enforcando.

Nossos sentimentos a todos familiares🙏

Com Informações de Noroeste Paulista