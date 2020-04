HOMEM COMETE SUICÍDIO NESTA MANHÃ EM FERNANDÓPOLIS

Um homem de 52 anos morreu enforcado depois de sofrer um surto psicótico na manhã desta terça-feira, dia 14, no bairro Jardim Estoril, em Fernandópolis.

Antes de cometer o ato, ele usou uma barra de ferro para agredir a esposa e as duas filhas, que ficaram gravemente feridas. Ele ainda teria usado uma faca para tentar matar a família, como não teve êxito, desferiu um golpe no seu próprio abdômen e se enforcou no fundo da casa onde morava.

A mulher e as duas filhas foram socorridas por unidades do Samu e encaminhadas a UPA de Fernandópolis.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que há marcas de sangue em várias paredes da casa e a família teria sofrido uma brutalidade.

José Antônio Miguel, mais conhecido como “Totonho” era técnico de Informática. Teve uma das primeiras elas de computação em Fernandópolis na década de 90 e seu último trabalho foi na Santa Casa de Fernandópolis.

Ele estava desempregado há cerca de dois anos.