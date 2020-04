Homem de 24 anos é o primeiro caso confirmado de coronavírus em Jales

Segue a nota oficial da Prefeitura Municipal de Jales:

Informamos a confirmação do primeiro caso positivo de Covid-19 (Coronavírus) em Jales. Trata-se de um caso importado, um homem de 24 anos, que chegou em Jales na sexta-feira do dia 27 de março. Ao sentir os sintomas, ficou em isolamento domiciliar com a família. O exame foi feito em laboratório particular.

O paciente passa bem. Estamos aguardando confirmação do Instituto Adolfo Lutz.

Votuporanganews