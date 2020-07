Homem de 33 anos é encontrado morto em Fernandópolis

RegiãoNoroeste

Um homem de 33 anos foi encontrado sem vida dentro da residência onde morava na rua Sebastião Antônio Pereira, no bairro Coester em Fernandópolis. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 13.

Segundo informações preliminares, Dimerson Vieira Teodoro, dono de uma empresa de informática, foi encontrado pela ex-namorada que avisou as autoridades.

A Polícia Militar e uma equipe do Samu estiveram no local para constatar o óbito. As causas da morte só serão reveladas após realização da autópsia.

Ele fazia uso de medicamentos para transtornos psicológicos.