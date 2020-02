Homem de 39 anos é morto a pauladas em Tanabi

O suspeito de cometer o crime é um rapaz que teve no passado uma relação amorosa com a atual namorada da vítima e não aceitava o novo relacionamento dela

Um homem de 39 anos foi morto a pauladas na noite desta sexta-feira, 29, na praça central de Tanabi. O suspeito do crime é um rapaz que teve uma relação amorosa com a atual namorada da vítima e que estava inconformado com o novo relacionamento dela.

Segundo informações da Polícia Civil, Cleber Aparecido Chagas, caminhava de mãos dadas com a namorada, quando os dois foram surpreendidos com a chegada do agressor que estava em um carro. Com a ajuda de um outro rapaz, o suspeito passou a agredir a vítima a pauladas. Logo em seguida, eles voltaram para o veículo e fugiram do local do crime.

Cleber chegou a receber os primeiros socorros prestados por uma equipe do Corpo de Bombeiros, depois foi encaminhado até o Pronto Socorro da Santa Casa de Tanabi. Durante o atendimento, foi constatado que a vítima sofreu traumatismo craniano. Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu antes que pudesse ser transferido param o Hospital de Base de Rio Preto

Com base nas informações de testemunhas, a Polícia Militar está a procura dos dois suspeitos de terem cometido o crime. Até o momento, ninguém preso.

Diario da Regiao / Marco Antonio dos Santos