Homem de 40 anos morre com suspeita de CORONAVÍRUS na Santa Casa de Votuporanga

Homem de 40 anos morreu na madrugada deste domingo na Santa Casa. Caixão lacrado:

Votuporanga registrou hoje (19) uma morte suspeita de COVID-19. A vítima é um homem de 40 anos, que apresentava outras doenças.

Ele deu entrada ontem (18) no Pronto Socorro com sintomas do coronavírus.

Em seguida o paciente foi para a UTI da Santa Casa, mas não resistiu. O óbito foi registrado às 3h30 de hoje.

Apesar da SUSPEITA, tanto a Santa Casa quanto a Vigilância Epidemiológica Municipal aguardam o resultado dos testes coletados.

De acordo com o apurado pelo VotuporangaTudo , um irmão do paciente que não resisitiu testou positivo para COVID-19 e está em isolamento domiciliar.

De acordo com um irmão do homem que morreu, o paciente era fumante e tinha enfrentado várias doenças pulmonares graves nos últimos anos, dentre elas tuberculose, além de ser fumante crônico. “Ele estava muito inchado ultimamente e começou a passar muito mal”, disse o irmão.

CAIXÃO LACRADO SEM VELÓRIO

Por conta da suspeita, o corpo do morador de Votuporanga foi sepultado no final da manhã, sem velório e com caixão lacrado.



