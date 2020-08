Homem de 50 anos mata enteada após discussão e atira em amiga da vítima

Uma mulher de 35 anos foi morta a tiros pelo padrasto, que também atirou contra uma amiga da vítima. A sequência de crimes foi na madrugada deste sábado (dia 15), no loteamento Vespasiano Martins, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Margareth de Jesus Fernandes, 35 anos, foi morta após discussão com o padrasto Ademir Ferreira Lima, 50 anos. Ainda conforme o registro policial, o homem também fez disparos contra uma mulher de 33 anos, amiga de Margareth.

A sobrevivente foi levada para a Santa Casa, onde estava em observação médica. Após os disparos, o autor foi agredido por populares e também levado para a Santa Casa. O estado de saúde era grave e ele permaneceu internado, sob escolta policial. A arma não foi localizada e nem identificados os autores das agressões físicas.

O caso – tentativa de homicídio e feminicídio – foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Qualificadora do crime de homicídio, o feminicídio não é somente quando a mulher é vítima do companheiro ou ex. No contexto da violência doméstica, a lei é aplicada também quando o autor é familiar da vítima ou já manteve algum tipo de laço afetivo.