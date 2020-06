Homem de Nova Canaã Paulista morre em acidente na Vicinal “Angelo Zonta”

Eder Flávio Barbosa, de 39 anos, moradora na zona rural de Nova Canaã Paulista morreu na madrugada deste domingo após se envolver em acidente automobilístico, na Estrada Vicinal Ângelo Zonta que interliga o município a rodovia “Ettore Bottura” (Rodovia dos Barrageiros).

O SAMU recebeu chamado por volta das 05 horas da manhã deste domingo para atender o acidente. Viaturas da Polícia Militar também estiveram no local.

Segundo informações, Eder seguia com o veículo VW Gol no sentido à Nova Canaã Paulista e por motivos ainda desconhecidos, em uma curva, perdeu o controle da direção, atravessou a pista contrária e colidiu com uma árvore além do acostamento da sua esquerda. Eder estava sozinho no veículo.

Bastante conhecido na cidade, ele morava com a mãe em um sítio nas proximidades do Córrego do Loro.

O corpo da vítima foi levado para a UPA de Santa Fé do Sul.