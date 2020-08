Homem degola companheira no DF e posta foto do corpo no Stories

m homem matou a companheira degolada, no Sol Nascente, e após o crime tirou uma foto do corpo. Depois, postou em seu Stories do WhatsApp antes de tentar tirar a própria vida. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20/8).

A Polícia Militar foi acionada. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima, identificada como Sônia Miranda Luz, 35 anos, já sem vida. Ela estava no sofá da sala. Izildo Neto Simão dos Santos, 34, também foi localizado na residência. Ele estava ferido e permaneceu deitado em outro sofá, na mesma sala de estar.

Os familiares informaram que o homem havia matado a companheira e tentado contra a própria vida. Diante dos fatos, a PM acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreu o suspeito.

Mulher foi degolada pelo companheiro Reprodução

Vítima de feminicídio Reprodução

De acordo com os bombeiros, o marido perfurou o pescoço e degolou a companheira. Izildo Santos estava com duas perfurações no pescoço, uma no tórax e duas na região abdominal.

O homem foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e entrou para o centro cirúrgico.

Cleudiane e Fernando: mulher levou 22 facadas e está em estado grave no Hospital de BaseReprodução

PMDF foi acionadaSandro Santana/Imagem cedida ao Metrópoles

No último dia 9, aconteceu outro crime brutal. Cleudiane dos Santos, 27, levou 22 facadas desferidas por Fernando Ferreira dos Santos, 32, seu companheiro. Ela estava grávida de quatro meses do acusado e perdeu o bebê.

A mulher está em estado grave no Hospital de Base. Esta semana, passou por exames para saber se contraiu coronavírus. Fernando está foragido.