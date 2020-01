Homem desaparece durante caminhada em Fernandópolis

Um homem de aproximadamente 45 anos desapareceu enquanto fazia caminhada por volta das 7h00 deste dia 1 de janeiro em Fernandópolis.

Ademir Teodoro estava apenas com as roupas do corpo e no dia anterior comemorou a virado do ano em família.

Segundo informações da própria família, ele passa por tratamento psiquiátrico a algum tempo.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dele poderá entrar em contato pelos telefones 17 99613-1958 ou 17 99646-2708

