Homem domina tubarão com as próprias mãos em praia; veja vídeo

Um banhista foi flagrado tendo uma atitude nada recomendável no último final de semana na praia do Parque de Cape Henlopen, no estado norte-americano de Delaware. Em vídeo publicado no Twitter, um homem é visto dominando um tubarão apenas com as próprias mãos, próximo à faixa de areia.

Segundo o UOL, primeiro, ele puxa o animal pelo rabo. Depois, para espanto de outros banhistas que acompanhavam a cena, o homem ainda abre a boca do tubarão e mantém ela aberta por alguns segundos, enquanto pessoas observam a cena.

A praia banhada pelo Oceano Atlântico fica próxima à cidade de Lewes e é conhecida pela presença de tubarões. No início do mês, o acesso ao público chegou a ser proibido depois que um menino de 12 anos que estava surfando ficou levemente ferido após a mordida de um animal, possivelmente um tubarão.

No estado de Delaware, é proibido pescar tubarões. Caso um animal do tipo seja pescado por engano, ele tem que ser devolvido ao mar.

