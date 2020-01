Homem é alvo de ferimento a bala em Fernandópolis

Um PM da Ambiental de Fernandópolis caiu no golpe do compra e venda na internet. Ele teria comprado uma moto que havia sido anunciado e não recebeu pelo produto.

Ao descobrir que o dono da moto trabalhava em uma fabrica de móveis de junco em Fernandópolis, foi até o local para tirar satisfação e resolver o problema.

O proprietário, não sabendo que a moto teria sido vendida na internet, acabou discutindo com o policial e entrando em luta corporal.

Durante a luta, a arma do policial acabou disparando acidentalmente, atingindo a mão do rapaz que rapidamente foi socorrido por uma unidade do Samu até a Santa Casa de Fernandópolis.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial.

TVC

