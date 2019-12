Homem é encontrado amarrado e com ânus dilacerado

Um homem de 25 anos, ainda não identificado, foi encontrado amarrado e com o ânus dilacerado próximo a uma lixeira.

O caso ocorreu em Manaus-AM. De acordo com a polícia, um patrulhamento estava sendo realizado no local, quando os policiais que faziam a ronda se depararam com um homem amarrado, ensanguentado e coberto de fezes da cintura para baixo.

O homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), onde segue internado.

