Homem é encontrado morto em cama de residência

Um técnico em telecomunicação de 53 anos foi encontrado morto dentro de casa, nesta quinta-feira (9), no Parque da Cidadania. Ele foi encontrado pela irmã.

Segundo informações da ocorrência, a irmã contou que o homem morava sozinho em um cômodo no fundo do local de trabalho dele. Além disso, informou que ele era alcoólatra, fumante, tinha pressão alta e apresentava convulsões.

Segundo a irmã, desde um dia antes ele não atendia as ligações e por isso foi até a casa dele. Com o auxílio do Samu, eles entraram no local e encontraram o homem deitado na cama, já sem vida.

A vítima já estava em estado avançado de rigidez, mas não foi identificado nenhum sinal de violência ou qualquer indício que tenha sido vítima de algum crime.

