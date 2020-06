Homem é multado em R$ 3 mil por soltar pum barulhento na frente da polícia

m jovem de 22 anos, de Viena, Áustria, recebeu uma multa do equivalente a R$ 3 mil por soltar um pum barulhento na frente de policiais. Segundo as autoridades, o rapaz levou a penalidade por atentado ao pudor. O incidente ocorreu em 5 de junho.null

Segundo o jornal Oe24, o rapaz, identificado como Mitja M., disse que o feijão feito pela avó no dia anterior deve ter causado a “reação biológica”. “Vou apelar da decisão, pois quero uma justificativa detalhada. Esse ‘crime’ não deve valer uma multa de 500 euros nem deve ser punido. Eu não liberei intencionalmente esse ‘vento’”, disse Mitja.

Ainda de acordo com o jovem, ele não provocou os policiais. “Pelo contrário, eu nem me recusei a dar minha identidade como pedido. Também não olhei para os policiais quando soltei um pum alto. Não fiz de propósito”, contou. Mitja ainda desabafou: “Quero peidar onde eu quiser”.

Segundo a polícia, Mitja foi provocativo e não cooperou em dar explicações. “Ele se levantou do banco, olhou para os policiais e, intencionalmente, soltou um forte vento intestinal”, disse a polícia ao jornal. As autoridades dizem que a atitude está em conformidade com a lei que estabelece multa ao cidadão que atacar policiais.