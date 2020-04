Homem é preso em Paulínia com caminhão roubado em Fernandópolis

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (1º), em Paulínia, após policiais militares constatarem a receptação qualificada e adulteração da placa de um caminhão em que ele estava. O caso aconteceu no interior do pátio de um posto de combustíveis na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), popularmente conhecida como “Tapetão”.

Os policiais faziam o patrulhamento ostensivo rodoviário quando viram o veículo, um caminhão do tipo “cavalo mecânico”. No interior do caminhão, o homem demonstrou nervosismo, motivando a abordagem.

Não foram encontrados objetos ilícitos com ele, mas, conversando com os policiais, dava versões desconexas e suspeitas sobre sua própria situação.

Ao verificarem as placas do veículo, os policiais constataram indícios de adulteração. Ao checarem o chassi, constataram que o caminhão havia sido roubado no dia 23 de março na cidade de Fernandópolis, no noroeste do Estado de São Paulo. Também tiveram certeza sobre a adulteração do emplacamento.

O homem então foi preso em flagrante, conduzido ao distrito policial de Paulínia, ficando à disposição da Justiça. Com relação ao caminhão, deve ser devolvido ao proprietário, segundo apontou a PMR (Polícia Militar Rodoviária).

