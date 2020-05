Homem é preso por tentativa de homicídio em terminal rodoviário

Um ajudante de pintor foi preso na noite deste domingo (24) após ameaçar ex-namorada e tentar atirar com uma arma de fogo. Eles estavam no terminal rodoviário e outras pessoas também foram ameaçadas.



De acordo com informações da polícia, o homem tentou atirar em um funcionário do local, mas a arma falhou. Em seguida ele mirou para outro funcionário e depois deixou o local.





No momento que as vítimas descreviam as características do autor, ele passou como passageiro de um carro. A polícia perseguiu o veículo e logo em seguida abordou o motorista e o suspeito.



Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Questionando sobre a arma de fogo, o suspeito confessou que ela estava escondida em um hotel no Centro. A polícia foi até o local e apreendeu um revólver calibre 38 com três munições intactas.



Ele foi encaminhado para a delegacia e preso em flagrante por homicídio tentado, ameaça, posse de arma de fogo ilegal e violência doméstica, ficando à disposição da Justiça.

