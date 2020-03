HOMEM É SOCORRIDO EM ESTADO GRAVE APÓS SER BALEADO NA CABEÇA EM NHANDEARA

VÍTIMA DE 57 ANOS FOI TRANSFERIDA PELO SAMU ATÉ A SANTA CASA DE VOTUPORANGA/SP; EM NOTA, HOSPITAL INFORMOU QUE ELE PASSA POR ATENDIMENTO MÉDICO E SEU ESTADO DE SAÚDE É CONSIDERADO GRAVE NO MOMENTO.

Na tarde deste sábado (28), um homem de 57 anos, baleado na cabeça, foi transferido do hospital de Nhandeara/SP para à Santa Casa de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, o homem teria tentado contra à própria vida, fazendo uso de um revólver calibre 32; contudo, o caso é investigado pela Polícia Civil.

Procurada pela reportagem do Votunews, a assessoria da Santa Casa informou que “J.S.P., de 57 anos, deu entrada no Pronto Socorro neste sábado (28/3), vítima de arma de fogo. Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado grave no momento.”