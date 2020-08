Homem embriagado persegue namorada, atropela e mata idoso em BH

Um homem de 21 anos atropelou e matou um idoso, de 77 anos, na manhã desse domingo (16), no bairro Beira Linha, na região Nordeste de Belo Horizonte. O condutor do veículo perseguia a namorada após uma briga, quando perdeu o controle do carro e atingiu a vítima que estava sentada na calçada. Exames constataram que o jovem estava embriagado.

O caso ocorreu na rua Padre Argemiro Moreira, por volta das 8h30. De acordo com o registro da ocorrência, o casal discutia dentro de um veículo Fiat Fiorino branco, quando a jovem de 20 anos percebeu que o namorado estava agressivo e desceu do carro. Após isso, ele começou a persegui-la pela avenida.

Perseguição

A jovem, então, pediu ajuda a uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que passava pelo local. O homem, então, começou a perseguir a ambulância. Ainda segundo o registro policial, ele teria tentado “fechar” o veículo de emergência e acabou atropelando o idoso.

A mesma ambulância tentou socorrer a vítima para o hospital Risoleta Neves, mas o idoso não resistiu e morreu. Ele sofreu um traumatismo craniano e fratura nas pernas.Leia mais: Covid-19: Médica mineira morre aos 27 anos após luta contra a doença

Suspeito embriagado

O condutor da Fiorino fugiu do local e foi localizado em casa. Ele contou aos policiais que saiu da região por medo, já que os moradores estavam o ameaçando de morte. Ele confirmou a versão sobre a briga e a perseguição à ambulância, mas disse que atropelou o idoso ocorreu porque o carro teria perdido os freios.

Ele passou pelo teste do bafômetro, que aferiu a quantidade de 0,37mg/l de álcool no sangue. Valores acima de 0,04 mg/L é considerado crime por embriaguez ao volante. O rapaz ainda tentou fugir, mas foi detido e levado para o Detran-MG (Departamento de Trânsito de Minas Gerais).

Outro atropelamento

Mais tarde, por volta das 9h, na mesma rua, a poucos metros de distância, houve um novo atropelamento. Desta vez, um motociclista atingiu uma mulher que caminhava pela via. Ela sofreu ferimentos leves e uma unidade do Samu foi acionada para socorrê-la. O condutor da moto fugiu do local e não foi identificado.