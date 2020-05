Homem fica gravemente ferido em acidente no início da noite de sábado

F. C. S., de 26 anos, morador da cidade de Três Fronteiras teve ferimentos graves após se envolver em acidente de trânsito na alça do trevo que liga a Rodovia Euclides da Cunha a vicinal para a cidade de Rubineia, nas proximidades do aterro Sanitário de Santa Fé do Sul.

A vítima pilotava uma moto quando houve a colisão com um carro no trecho da rodovia.

Foi acionada a Unidade de Resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que no local prestou os primeiros socorros fazendo a imobilização em região cervical, membro superior esquerdo e membros inferiores e em seguida deu entrada na UPA – Unidade de Pronto Atendimento as 19h57m.

As equipes Médicas e de Enfermagem de Plantão da UPA, identificam fratura exposta de antebraço esquerdo e provável fratura de fêmur direito. Foi necessário realizar IOT (incubação orotraqueal) e encaminhado à Santa Casa com suspeita de traumatismo crânio encefálico – TCE.

As causas do acidente serão apontadas após laudos periciais da Polícia Científica.