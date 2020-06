Homem foge da polícia e abandona veículo com drogas

22/06/2020

Um homem não identificado foi perseguido pela polícia nas ruas de Ruilândia (SP), neste domingo (21). Ele estava em um Vectra, com placas de São Paulo, com 14 quilos de maconha no porta-malas.

Por volta das 17h30, polícias rodoviários federais desconfiaram do veículo que passou pela viatura em alta velocidade na BR-153, sentido José Bonifácio a Rio Preto. Foi dada ordem de parada, mas o suspeito não respeitou.

O carro seguiu em fugindo da polícia e entrou no distrito de Ruilândia. Outras viaturas da PRF e do Baep vieram em auxílio, e a operação contou com o apoio do helicóptero Águia da PM.

A movimentação causou alvoroço nos moradores de Ruilândia. O suspeito abandonou o veículo e fugiu em direção a um seringal ali próximo. As buscas continuaram até o fim de domingo, mas ele não foi localizado.

No porta malas do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 14 quilos da droga. Além disso, os policiais também constataram que o Vectra era equipado com blindagem à prova de balas.

A ocorrência foi encaminhada para o DP de Mirassol, onde o veículo e a droga foram apreendidos.