Homem invade açougue e leva dinheiro do caixa

Um homem ainda não identificado pela Polícia invadiu um açougue, no Jardim Universitário, na madrugada desta terça-feira, dia 12, em Votuporanga.

O criminoso “limpou” o caixa de troco do estabelecimento. A polícia já tem em mãos as imagens do circuito interno de câmeras e trabalha na investigação do crime.

O jornal A Cidade teve acesso exclusivo as imagens. O crime aconteceu por volta das 0h20 desta terça-feira. As imagens mostram que um homem encapuzado arromba a porta do açougue e vai direto ao caixa. Rapidamente, antes de sair as pressas, o homem pega todo o dinheiro e até moedas. A ação dura menos de um minuto.

O prejuízo foi calculado pelos proprietários do local em R$ 705. Eles notaram os estragos na manhã desta terça-feira ao abrirem o comércio. A polícia já trabalha com a suspeita do envolvimento de um casal na ação.

