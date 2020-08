Homem mata a chutes, assa e come cachorro de estimação

Um homem de 19 anos está sendo procurado após acusado pela polícia de matar, assar e comer um cachorro em Curitiba. O crime teria acontecido do dia 29 de julho.

De acordo com a apuração do delegado Matheus Laiola, o suspeito, após matar o cão a chutes, estava tentando vender a carne pelas ruas do bairro o oferecendo como se fosse de porco. Após recusa dos moradores, ele voltou para casa, assou o animal e comeu.

A polícia disse ainda, que restos do cachorro assado ainda estavam em uma vasilha no forno do fogão, e que na casa ainda estavam marcas se sangue do animal.

Familiares contaram para a polícia que o homem é usuário de drogas e já tem passagem pela polícia.