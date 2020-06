Homem mata ex e a atual namorada dela por não aceitar romance lésbico

Um homem acusado de duplo feminicídio ao matar duas jovens, de 19 e 21 anos, em Itarantim, no Médio Sudoeste, teria cometido o crime por não aceitar o relacionamento entre as duas. Até esta terça-feira (9) não há informações do paradeiro do acusado. O crime ocorreu no sábado (7), informou o G1. Segundo a Polícia Civil, o acusado, identificado como Matheus Viana Prates, de 20 anos, era ex-companheiro de uma das vítimas, Ângela de Oliveira Dias Santos.

Três pessoas presenciaram o momento em que Ângela e a outra vítima, Maria Eloíza Mota Souza, foram atacadas por Matheus. Conforme a Polícia Civil, o jovem já tinha registro de violência doméstica contra a ex-companheira. O decreto de prisão preventiva dele já foi autorizado pela Justiça.