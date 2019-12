HOMEM MATA MULHER COM QUEM VIVIA E EM SEGUIDA COMETE SUICÍDIO

CASO ACONTECEU EM REGENTE FEIJÓ/SP, REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

Uma jovem, de 21 anos, foi assassinada pelo homem com quem vivia neste sábado (28), no bairro Alto da Boa Vista, em Regente Feijó/SP, região de Presidente Prudente/SP.

Ainda de acordo com a polícia, ela chegou a sair da casa, mas morreu na rua. Após cometer o crime, o suspeito foi de carro até a SP-270, na Rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó e se envolveu em um acidente com um caminhão.

De acordo com a polícia, ele teria cometido suicídio, já que estava trafegando na contramão da rodovia em alta velocidade. Ele bateu de frete com um caminhão e morreu no local.

FONTE: Informações | sbtinterior.com

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...