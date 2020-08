Homem morre após ser arremessado para fora de carro em acidente

SBT Interior

Luis Antonio Amorim, de 53 anos, morreu após se envolver em um acidente nesta sexta-feira (7), na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, Amorim conduzia um Chevrolet/Prisma, quando por motivos desconhecidos teria invadido a pista contrária. Ele invadiu o canteiro central que separa as duas rodovias e acabou batendo contra um caminhão.

Ele foi arremessado para fora do veículo e acabou não resistindo aos ferimentos.

O motorista do caminhão, de 49 anos, contou para a polícia que após a colisão, ele perdeu o controle da direção e também atravessou o canteiro central conseguindo parar apenas no sentido contrário da rodovia.

Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para álcool.

PERÍCIA

De acordo com a perícia da Polícia Civil, há indícios de que um terceiro veículo que não estava no local se envolveu no acidente.

Um inquérito foi instaurado para investigar o acidente.