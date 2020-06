Homem morre após ser atropelado por caminhão em rodovia

Um homem, que não teve identidade revelada pela polícia, morreu após ser atropelado por um caminhão no perímetro urbano da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, nesta sexta-feira (19).

Segundo boletim de ocorrência, a vítima estava sem documentos e aparentava ser um andarilho.

De acordo com o motorista do caminhão, um motorista de 37 anos, ele trafegava pela rodovia no sentido Guararapes a Birigui, quando decidiu ultrapassar um veículo e, ao entrar na faixa da esquerda, o homem estava no meio da pista.

Ele disse aos policiais que tentou frear o veículo para evitar o atropelamento, mas não conseguiu evitar o acidente.

O motorista, que não ficou ferido, acionou o socorro, que chegou no local, mas encontrou o homem já sem vida. O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico.

O trecho da pista foi parcialmente interditado para o trabalho da perícia.

rn