Homem morre após ser picado por vespa asiática no trabalho

Um apicultor espanhol morreu no domingo , 10, após ser picado por uma vespa enquanto vistoriava as colmeias de sua propriedade. Daniel García Durval, de 54 anos, era morador de Santiago de Compostela, no norte da Espanha, e estava acompanhado de um amigo quando foi atacado. As informações são do portal G1.

Uma ambulância foi chamada para socorrer o homem, por um amigo, segundo a agência de notícias EFE, Ele teria sido picado na sobrancelha e morreu esperando a chegada da equipe médica ao local.

Não se sabe se o homem tinha qualquer tipo de alergia quanto ao inseto.

O inseto identificado na Espanha não é exatamente o mesmo encontrado nos Estados Unidos, onde foi anunciada a descoberta de uma invasão da espécie conhecida como vespa gigante asiática (Vespa mandarina), apelidada de “vespa assassina”.