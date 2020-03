HOMEM MORRE ESFAQUEADO EM FERNANDÓPOLIS

Um homem de 42 anos foi morto a facadas durante uma discussão na rua do Café com a Benedita da Cruz, próximo a antiga estação ferroviária em Fernandópolis. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 2, por volta das 23h.

Os motivos ainda serão apurados pelas autoridades. O autor é Marcos Antônio Marcondes, mais conhecido como “Chapéu”, morado no CDH, periferia da cidade.

Ele fugiu do local e está sendo procurado pela Polícia Militar.

A vítima é Reginaldo Moura de 42 anos morador de São José do Rio Preto.

Resumo do Boletim de Ocorrência:

O autor do crime Marcos Marcondes não aceitava o fim do relacionamento da sua ex esposa , sendo assim resolveu se vingar do casal , quando ficou escondido de baixo de uma árvore aguardando as vítima passar , assim que as vítima passou , Marcos pulou e disse “perdeu”, Reginaldo a vítima entrou em luta corporal onde o Autor do crime o atingiu com 5 facadas , 3 nas costas e uma no peito. A vítima veio a óbito no local.

Tvc