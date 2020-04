HOMEM MORRE PRENSADO AGORA HÁ POUCO EM ACIDENTE NA RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA

O motorista de um caminhão Ford Cargo, com placas de Aparecida do Taboado/MS morreu prensado ao volante após colidir na traseira de outro caminhão que seguia no mesmo sentido. O fato foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 22.

O veiculo seguia pela rodovia Euclides da Cunha, sentido Fernandópolis a Estrela d´Oeste, quando próximo ao pontilhão da linha férrea o acidente aconteceu.

Unidades do Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local para retirar a vítima que ficou presa nas ferragens. O motorista foi identificado como Rafael Andrade dos Santos, 31 anos.

A Policia Rodoviária interditou as duas pistas no sentido norte para a retirado do veículo.

Região Noroeste