Homem morto pela polícia teria assaltado loja em Fernandópolis

O morador de Fernandópolis, Rogério Pinheiro, vulgo de “Mato Grosso”, morto em um confronto com a Polícia Militar em Rio Preto, pode ser o autor de um assalto cometido em uma de artigos na Avenida Expedicionários Brasileiros no último dia 30 de julho.

O caso será investigado pelas autoridades, já que as características do assaltante nas duas imagens são bem parecidas. A ação do bandido em Fernandópolis durou poucos segundos, de acordo com clientes que estavam na loja.

Mato Grosso morreu depois de trocar tiros com a polícia, na noite desta terça-feira (18), na rodovia BR-153.

Próximo ao trevo de Onda Verde, os policiais localizaram o veículo suspeito, um Gol, e começaram a acompanhar o motorista. Poucos metros depois, o suspeito saiu da pista e atingiu um barranco.