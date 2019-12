Homem processa protetor de Votuporanga por fotos de animais

Um morador de Votuporanga processou o vereador Chandely Protetor e pediu R$30 mil de indenização por ele ter fotografado cachorros deles e postado em redes sociais.



O protetor foi até a casa do homem após denúncia de maus-tratos aos animais. Após registrar fotos da situação, o vereador divulgou as fotos em seus perfis com pedido de ajuda.

Na ação o dono dos animais alegou que a publicação trouxe grande abalo a honra, etc. Porém, ao julgar o caso o juiz escreveu que não houve referência nenhuma ao homem. Ou seja, nem ele nem outros dados foram citados, apenas os animais foram mostrados, o que o dever do protetor.

Assim, o vereador foi inocentado. O autor do processo tem de pagar o custo do processo.

