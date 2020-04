Homem que corrompeu menor para roubo de padaria é condenado

Ainda era bem cedo, por volta das 6h15, quando o proprietário de uma padaria na avenida Cavalin, uma das principais de Valentim Gentil, passou por momentos de terror. Com extrema violência, um homem de 19 anos e um jovem de 17, lhe ameaçaram com uma arma de fogo e exigiram que entregasse todo o dinheiro que tinha.

Apesar de estar na labuta desde a madrugada, poucos clientes tinham passado pelo estabelecimento até então e por isso havia apenas R$ 7 no caixa, motivo pelo qual chegou a ser agredido pelos criminosos, que acabaram levando apenas essa quantia e o celular da vítima.

Após o assalto os bandidos fugiram em uma motocicleta Honda/Fan de cor preta com sentido a Votuporanga. A Polícia Militar foi informada, montou um cerco e conseguiu capturar os dois indivíduos na altura do 5º Distrito Industrial, em posse da arma e dos produtos do roubo. Eles foram presos em flagrante e identificados como L. H. G. da S., de 19 anos, e G. S. R., de 17.

Anteontem foi publicada a decisão do juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, que condenou L. H. G. da S. (já que o menor é julgado em processo à parte) a nove anos de prisão pelo roubo e também por corrupção de menores.

“Interrogado no fim da audiência, L. H. G. da S negou a subtração, alegando que era mototaxista e que G. S. R. pediu-lhe que o levasse a Valentim Gentil, dizendo que visitaria familiares; lá chegando, o adolescente solicitou que parasse na padaria. Garante que não notou a ação delitiva, pois, pouco tempo depois, G. S. R. retornou e pediu que o transportasse para Votuporanga. Mentiu, valendo-se do direito constitucional que não o compromete com a verdade. Sua versão, adrede ensaiada, não goza de credibilidade, porque sem fulcro na instrução”, disse o magistrado ao sentenciar o acusado.

