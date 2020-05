Homem se joga de viaduto na Avenida João Amadeu em Jales nesta tarde

A Policia de Jales e o resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência na Avenida João Amadeu, precisamente no viaduto da Rodovia Euclides da Cunha, SP-320, próximo ao Proença Supermercados.



Segundo informações da polícia, um homem de aproximadamente 30 anos se jogou de cima do viaduto. Testemunhas disseram que por muito pouco um caminhão não atropelou o rapaz. Ele sofreu várias lesões e possivelmente quebrou um dos braços. De acordo de informações da Polícia Militar, ele socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales.



Ainda não se sabe qual seria o motivo desta ação.

Foconews