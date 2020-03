HOMEM SOFRE PARADA CARDÍACA EM ACIDENTE EM FERNANDÓPOLIS

Um homem ficou gravemente ferido após sofrer acidente na avenida Augusto Cavalin em frente ao Condomínio Terra Verde em Fernandópolis. Ele saia da via de acesso da Fundação Educacional em uma moto quando foi atingido por um Fiat/Uno que seguia no sentido Macedônia.

A vitima, que não teve o nome divulgado, teve fratura exposta em uma das pernas e sofreu possivelmente uma parada cardiorrespiratória, sendo reanimado por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

O atendimento chegou a ser rápido já que que uma unidade do Samu estava em trânsito pela avenida em direção a um atendimento clínico no Hospital do Câncer.

Ele foi socorrido e levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis em estado grave.

Populares afirmam que nesse local é comum esse tipo de acidente e ha necessidade da construção de uma rotatória que seria de responsabilidade do Grupo Arakaki, por estar veiculado ao futuro loteamento.

Fonte: TVC Interior