HOMEM SOFRE QUEIMADURAS APÓS BOTIJÃO DE GÁS PEGAR FOGO EM VOTUPORANGA

Um homem sofreu queimaduras de segundo grau após um botijão de gás pegar fogo, em Votuporanga/SP, na manhã deste sábado (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram depois de a válvula do botijão ser danificada.

O morador da casa foi tentar apagar o fogo e sofreu queimaduras em um dos braços. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Padre Albino, em Catanduva/SP.

Equipes dos bombeiros compareceram ao imóvel da vítima e realizaram o combate às chamas.

FONTE: Informações | g1.globo.com