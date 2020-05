Homem suspeito de matar dois em Guaraci é preso em Rio Preto

Homem suspeito de matar duas pessoas na noite desta sexta-feira, dia 29, em Guaraci, foge para Rio Preto e acaba preso por policiais do Baep.



Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi abordado em um carro, na avenida Danilo Galeazzi, na Região Norte de Rio Preto.





Ainda segundo relatos da PM, ele teria confessado o duplo homicídio de Durvalino dos Santos de Paula, de 22 anos, e Marcos Antônio da Silva, de 27 anos. O assassinato foi a tiros.



O motivo ainda não foi esclarecido. O homem teria dito ainda que a arma usada no crime estava na casa de um amigo, em Guaraci.



O Baep foi até o local, mas o dono da cassa não estava. Dentro do imóvel, os policiais apreenderam o revólver calibre 38. O suspeito do duplo homicídio, Luiz Eduardo Carvalho Diogo, foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e está à disposição da Justiça de Guaraci.

