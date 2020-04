Homem vai à casa da ex, tenta estuprá-la, mas broxa e foge

Um homem tentou estuprar a ex-namorada, de 30 anos, nessa quinta-feira (23/04), em Apiacás, cidade a 960km de Cuiabá. Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi à casa da ex, no Bairro Bom Jesus, para tentar uma reconciliação, mas, diante da negativa, tentou cometer o crime.

A mulher, no entanto, não queria mais nenhum tipo de relação com o ex-namorado e pediu que ele fosse embora.

O suspeito, porém, a agarrou a força, jogou-a em um beco em frente à casa dela e começou a tentar estuprá-la, enquanto ela tentava fugir de todas as maneiras, mas não conseguiu ereção.

O estupro só não foi consumado porque o homem não conseguiu ficar com o órgão sexual ereto. Ele, então, deixou a mulher no chão e foi embora.

A vítima acionou a Polícia Militar e uma equipe foi até a casa dela. A mulher foi encontrada com escoriações no braço e na perna.

Os militares fizeram rondas no bairro em busca do suspeito, mas não o encontraram. A vítima já possui medidas protetivas contra o ex, mas isso não o impediu de procurá-la novamente.

O caso foi registrado como tentativa de estupro.