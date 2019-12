Homens sofrem queimaduras com óleo quente em Rio Preto

Dois homens sofreram queimaduras após serem atingidos por óleo de cozinha quente. Os casos foram registrados neste sábado (28), em Rio Preto (SP).

No primeiro caso, um homem de 32 anos havia esquentado óleo para pururucar uma leitoa e acabou deixando a panela cair, ocasionando queimaduras de 2º grau no tórax e no braço.

Ele foi socorrido por familiares e levado até o Hospital de Base, porém, devido aos feridos, foi transferido para o setor de queimados do Hospital Padre Albino, em Catanduva (SP).

Já no segundo caso, um homem de 42 anos estava mexendo um tacho de óleo quente, quando perdeu o equilíbrio e acabou caindo, fazendo o tacho virar. O óleo atingiu o seu rosto e o tórax.

Ele também foi socorrido para o Hospital de Base e encaminhado para o Hospital Regional de Sorocaba, que possui setor de tratamento de queimados.

