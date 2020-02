Hospital da região faz transplante de coração de criança

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) concluiu nesta sexta-feira (31), a cirurgia de transplante de coração do pequeno Miguel Carvalho Manuel, de 5 anos.

O coração que a criança recebeu foi encaminhado após a morte de uma criança no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí (SC). O HCM fretou um avião para que Ulisses Croti, chefe do Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica do hospital pudesse buscar o órgão.

“Correu tudo bem. Foram três horas e dez minutos da hora que retirou o coração do doador até a hora que começou a bater aqui e está tudo bem com a criança. O coração está batendo bem, a pressão sanguínea está boa, era um coração muito compatível de tamanho. Nossa criança tinha 19 quilos e recebeu de uma de 22, então as estruturas se encaixam perfeitamente”, disse Croti.

Morador de Pereira Barreto (SP), Miguel é a oitava criança a passar pelo procedimento no HCM.

Ele foi diagnosticado com taquicardiomiopatia (disfunção que causa arritmias e faz com que o órgão perca a força de contração, além de aumentar de tamanho) no ano passado, entrando na fila de transplante há quatro meses.

A causa da doença não foi diagnosticada, então a equipe do HCM fará testes no coração que foi retirado.

Após a cirurgia, Miguel foi encaminhado para a UTI, onde permanecerá por pelo menos 15 dias antes de ser levado para a enfermaria do hospital rio-pretense. (Com informações do Diário da Região)

