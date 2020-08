Hospital no Amapá pega fogo; chamas e fumaça desesperam funcionários e pacientes

O prédio do Hospital Estadual de Santana (HES), no município que fica a 17 quilômetros de Macapá, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (27). Com desespero provocado pelas chamas e fumaça, funcionários levaram pacientes para a área externa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os pacientes foram retirados e transferidos para outras unidades de saúde. A secretária-adjunta de Assistência à Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, Leila Silva, informou que havia pelo menos 65 pacientes no HES, no momento do sinistro.

O hospital é formado por maternidade, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), área pediátrica, clínica e pronto-socorro.

Hospital em Santana, no Amapá, pega fogo; chamas e fumaça desesperam funcionários e pacientes — Foto: Redes sociais/reprodução

O capitão Raimundo Ferreira, do Corpo de Bombeiros, explicou que o incêndio começou às 8h30 e que os próprios funcionários usaram extintores, o que impediu que as chamas atingissem outros setores. As equipes de socorro chegaram às 8h50 e controlaram o fogo minutos depois.

Pistas apontam que curto circuito gerou princípio de incêndio em sala de emergência — Foto: Victor Vidigal/G1

Ainda de acordo com o capitão, as pistas apontam que um curto circuito em um transformador na área externa provocou um princídio de incêndio em um monitor de sala de emergência.

Incêndio atinge pronto-socorro no Amapá

O socorrista Alan Guiomar, de 27 anos, contou que viu a sala pegando fogo. Ele entrou no HES no momento do incêndio para retirar pacientes internados.

“Eu estava aqui na frente com o meu colega conversando quando, de repente, deu um curto circuito no transformador. Nesse momento foi que começou o alvoroço dentro do hospital, todo mundo saindo. E a gente olhou pra dentro do hospital e tava pegando fogo na sala do trauma. Rapidamente a gente tirou pacientes que estavam lá. E, graças a Deus, toda a equipe teve êxito”, comentou Guiomar.

Até a última atualização desta reportagem, ainda não havia informações específicas de quantos pacientes estavam nessa sala no momento do incêndio.

Bebês e outros pacientes atendidos na unidade foram levados para fora — Foto: Redes Sociais/Reprodução

O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), que administra o Centro Covid-3 (montado ao lado do HES), informou que alguns pacientes foram transferidos para essa unidade e que o local passaria por desinfecção.

Os pacientes que internados no Covid-3 foram levados para Covid-1 (UTI) e Covid-2 (enfermaria), ambos em Macapá, acrescentou a organização.

Chamas e fumaça desesperaram funcionários e pacientes — Foto: Redes sociais/reprodução

Bombeiros controlaram as chamas com ajuda de funcionários — Foto: Victor Vidigal/G1

Situação gerou movimentação intensa na unidade — Foto: Victor Vidigal/G1

Suspeita é que incêndio começou com curto circuito em transformador na área externa — Foto: Victor Vidigal/G1

Hospital pegou fogo em Santana, no Amapá, nesta quinta-feira (27) — Foto: Arte/G1

