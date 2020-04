Hospital recebe contêiner frigorífico após corpos ao lado de pacientes vivos

Após viralizar vídeo de vários corpos ao lado de pacientes em tratamento, hospital de Manaus recebe câmara frigorífica para mortos por coronavírus.

Depois que um vídeo gravado por um profissional de saúde mostrou corpos de vítimas de Covid-19 espalhados por macas ao lado de pacientes vivos e internados, o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus, recebeu a instalação de um contêiner frigorífico na madrugada desta sexta-feira (17) para dar apoio na estrutura de armazenagem de corpos.

O Governo do Amazonas diz que a câmara vai acondicionar corpos de mortos por Covid-19. O estado tem, até esta sexta-feira, 1.809 casos do novo coronavírus com 145 mortes confirmadas.

A Secretaria de Comunicação (Secom-AM) informou que todos os corpos já haviam sido retirados de dentro da unidade. Oito deles foram colocados dentro da câmara fria e aguardavam documentação da família. O governo agiu após a forte repercussão do vídeo, publicado na noite de ontem no Pragmatismo Político.

“A medida é necessária para evitar a permanência dos corpos dentro do hospital durante o período em que as famílias são avisadas com a dignidade e o cuidado necessário, e assim possam providenciar o breve funeral e sepultamento”, informou a secretaria.

O João Lúcio não é o primeiro hospital a receber a instalação de câmara frigorífica. O Hospital Delphina Aziz, centro de referência para tratamento do coronavírus em Manaus, instalou uma câmara no seu estacionamento no início do mês.

Ainda na manhã desta sexta-feira (17), uma equipe da Marinha realizou a descontaminação de áreas ‘críticas’ do hospital. Segundo a Marinha, a mão de obra foi requisitada por meio de ofício do próprio hospital, que forneceu o material necessário para a limpeza.