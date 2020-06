Idosa de 71 anos dirige na contramão e provoca acidente na Washington Luís

Motorista que seguia no trecho de Mirassol não conseguiu desviar e bateu de frente com veículo, que foi parar no canteiro central da pista

Uma idosa de 71 anos, que dirigia na contramão da rodovia Washington Luís sentido Rio Preto-Mirassol, provocou pânico nos motoristas e bateu de frente com outro carro, na tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com a Polícia Rodoviária, ela dirigia um Fiat Palio pela pista contrária. No quilômetro 451 do trecho de Mirassol, a mulher bateu de frente com outro veículo, um Sedan. O motorista disse aos policiais que não conseguiu desviar a tempo – o carro da idosa foi parar no canteiro central.

O homem não se feriu. A mulher dele e a idosa sofreram ferimentos leves, foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol.

Pânico

Um vídeo gravado por um motorista, que flagrou momentos antes e depois do acidente, mostra o pânico causado na rodovia. Diversos carros e caminhões buzinam para a idosa, que segue dirigindo na pista contrária.

