Idosa de 81 anos, com covid-19, é retirada de hospital por filha e morre

A Santa Casa de Araçatuba procurou a Polícia Civil nesta segunda-feira (06) para registrar um caso inusitado e, ao mesmo tempo, preocupante envolvendo o hospital.

A retirada, por imposição de uma filha, de uma paciente de 81 anos que estava internada na unidade de saúde com diagnóstico positivo para covid-19, doença causada pelo novocoronavírus, e que morreu no último sábado.

De acordo com o registro feito pelo hospital, a idosa foi removida da unidade sem ter recebido alta médica e acabou morrendo em casa, quatro dias após sair da Santa Casa, onde ficou internada entre os dias 27 e 30 de junho.

A ocorrência foi registrada como evasão ou fuga de paciente de estabelecimento hospitalar.

A paciente deu entrada, levada por familiares, com quadro de infecção urinária. No entanto, durante sua permanência no hospital, apresentou sintomas da covid-19 e foi remanejada para um leito de isolamento.

Insatisfeita com a mãe de 81 anos, sozinha, em uma ala de isolamento – procedimento necessário para evitar a disseminação de doenças dentro de uma unidade de saúde – a filha da paciente procurou a direção técnica do hospital alegando que queria levar a mãe para casa, o que acabou acontecendo no dia 30.

A idosa, que tinha sido submetida a coleta de material para diagnóstico de coronavírus, acabou tendo resultado positivo para a doença e morreu no último sábado. Situação que poderia ter sido revertido caso tivesse sido mantida internada e em tratamento apropriado para a covid-19.

Não bastasse a remoção de uma paciente doente, portadora de um vírus que muito provavelmente contribuiu ou foi causador efetivo da sua morte, a idosa também teve velório em uma capela funerária da cidade, contrariando todas as recomendações preconizadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), para que vítimas fatais da covid-19 não sejam veladas para evitar potencial contaminação de outras pessoas pela síndrome respiratória.

A idosa retirada da Santa Casa por uma filha, para praticamente morrer em casa, sem amparo médico profissional, era moradora do bairro Juçara, em Araçatuba. Em boletim de ocorrência registrado nesta segunda-feira, representante do hospital que compareceu à Polícia Civil disse que a parecente da idosa foi orientada sobre todos os riscos de se levar a paciente no estado em que ela se encontrava para uma residência.

Ainda assim, a filha da vítima da covid-19 assinou um termo de responsabilidade, documento onde ela afirmava assumir todos os riscos decorrentes da remoção da mãe de um leito hospitalar.