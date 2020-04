Idosa de 84 anos é encontrada abandonada em Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, recebeu denúncia de abandono de uma idosa de 84 anos, na tarde do último domingo (19/4), no Pozzobon.

A Secretaria Municipal recebeu a denúncia e acionou a Polícia Militar. As equipes foram até o local e constataram o abandono da idosa que estava acamada no imóvel onde reside. Segundo informações de vizinhos, a mulher precisa de ajuda de outras pessoas para banho e alimentação. Diante da informação, a Secretaria Municipal entrou em contato com os dois filhos da senhora para averiguar a situação do abandono.

O caso está sendo acompanhado pela Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho Municipal do Idoso também foi acionado. A denúncia será averiguada pela Justiça.

Votuporangatudo