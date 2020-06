Idosa morta com suspeita de covid tem resultado negativo

Uma moradora do Jardim Ipanema, periferia de Fernandópolis, morta no último dia 6, com suspeita de coronavírus teve resultado negativo para a infecção. O material foi coletado pela equipe Epidemiológica para exame PCR.

O resultado foi divulgado no final da tarde de segunda-feira, dia 8, e o documento disponibilizado a imprensa para que não haja dúvida que o material foi coletado. Uma neta questionou que não houve coletagem de material para exames.

Maria Alice Pinha, 83 anos, morreu em casa. Uma unidade de resgate chegou a ser acionado, mas quando chegou o local já era tarde. Durante alguns dias, ela procurou ajuda médica na Unidade de Pronto Atendimento.

Como o caso estava sendo tratado apenas como suspeita, o caixão teve que ser lacrado e enterrado sem a realização de velório.

Esse tipo de protocolo faz parte de um decreto do governador João Doria.

