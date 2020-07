IDOSO DE 70 ANOS TEM MAIS DE 70% DO CORPO QUEIMADO EM URÂNIA.

O fato ocorreu por volta das 14 horas desta quarta feira (29/07) em uma propriedade Rural no Córrego do Cervo em um Urânia-SP. O homem de 70 anos de idade teria colocado fogo no pasto de sua propriedade quando por causa do vento o sentido do fogo teria mudado e por causa da fumaça ele teria passado mal e desmaiado, o fogo chegou até onde ele estava vindo a queima-lo. O corpo de bombeiros e o SAMU foi chamado e o homem ainda com vida foi socorrido a Santa Casa de Jales.